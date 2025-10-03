Українська правда
Кінець тренувального сезону: Магучіх вразила танцем під хіт Dua Lipa у шикарній сукні

Богдан Войченко — 3 жовтня 2025, 09:39
Ярослава Магучіх знову підкорює соцмережі, і цього разу українська стрибунка у висоту опублікувала елегантне відео, на якому танцює під хіт Dua Lipa "Training Season".

У ролику спортсменка з’являється у витонченій білій сукні та з бездоганним макіяжем. Вона повторює впізнавані рухи британської зірки, а кульмінацією стає момент, коли Магучіх обриває відео саме на заключній фразі пісні про те, що "тренувальний сезон закінчився".

У треку Дуа Ліпа лірична героїня звертається до партнера, запитуючи, чи справді він для неї достатньо хороший, і прямо заявляє: "тренувальний сезон закінчився". Ця символічна деталь додала відео особливого шарму та викликала жваву реакцію серед фанів спортсменки.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх на ЧС-2025 у Токіо завоювала бронзу в стрибках у висоту.

Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Напередодні стало відомо, що Ярославу знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.

