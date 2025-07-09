Вітання з Парижа: Світоліна поділилася атмосферними знімками з міста закоханих

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підкорювати не лише тенісні корти, а й серця своїх прихильників у соцмережах.

Спортсменка потішила фанатів атмосферними світлинами з Парижа – міста, яке дихає любов’ю, красою та натхненням.

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На фото Світоліна позує на фоні легендарної Ейфелевої вежі, випромінюючи спокій і впевненість. Інші кадри – зроблені у затишному французькому кафе та на модному показі.

Нагадаємо, напередодні Світоліна завершила свої виступи на Вімблдоні, дійшовши до третього кола турніру.

Українка не зуміла переграти представницю Бельгії Елізе Мертенс. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(4).

У першому колі Вімблдону Світоліна розгромила Анну Бондар, а в другому раунді розібралася з Александрою Саснович.