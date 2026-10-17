Світоліна оригінально відсвяткувала вихід на Підсумковий турнір: маска на обличчі та пиво в руках

Перша ракетка України Еліна Світоліна з гумором відреагувала на важливе досягнення у своїй кар'єрі. Тенісистка оригінально відсвяткувала вихід на Підсумковий турнір WTA, опублікувавши в соціальних мережах кумедне фото з доглядовою маскою на обличчі та пивом у руках.

У своїх Instagram-сторіз українка показала, як відпочиває після напруженого тенісного сезону.

Світлина супроводжувалася коротким підписом англійською "Well... cheers", що можна перекласти як "Ну що ж... будьмо!".

Нагадаємо, Світоліна гарантувала собі участь у престижному турнірі після того, як полька Іга Швьонтек поступилася в півфіналі змагань серії WTA 1000 в Ухані. Для української тенісистки це буде вже четвертий виступ на WTA Finals у кар'єрі та перший із 2019 року.

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Підсумковий турнір традиційно збирає вісім найкращих тенісисток сезону. Змагання заплановані на 8–15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Світоліна наразі посідає шосте місце в Чемпіонській гонці, маючи у своєму активі 5131 очко, і вже не опуститься нижче восьмої позиції за підсумками сезону.

Українка стала сьомою тенісисткою, яка забезпечила собі участь у цьогорічному WTA Finals. Раніше путівки на турнір здобули Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула, Коко Гофф і Лінда Носкова.