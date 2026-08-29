Світоліна вразила стильним образом у Нью-Йорку перед US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку до виступу в одиночному розряді US Open-2026 та вже встигла поділитися з шанувальниками атмосферними кадрами з Нью-Йорка.

Українська тенісистка зупинилася у Park Lane Hotel, звідки відкривається краєвид на знаменитий Центральний парк. Світоліна скористалася можливістю зробити ефектне фото на тлі одного з найвідоміших місць Нью-Йорка.

Для фотосесії Еліна обрала стильний мереживний комбінезон, у якому позувала біля вікна свого номера. На задньому плані – панорама Центрального парку та нью-йоркські хмарочоси.

"Нью-Йорк виглядає навіть краще звідси", – лаконічно підписала світлину Світоліна.

Нагадаємо, матчі основної сітки жіночого одиночного турніру US Open-2026 відбудуться з 30 серпня по 12 вересня.

Семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на останньому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open. Жеребкування основної сітки американського мейджору відбулося 27 серпня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна під 9 номером. На старті змагань одеситка зустрінеться з аргентинкою Соланою Сьєррою (87).