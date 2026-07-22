Колишня зірка тенісу розбурхала мережу серією гарячих фото у крихітному бікіні на озері Комо
Колишня п'ята ракетка світу та фіналістка Вімблдону Ежені Бушар потішила своїх шанувальників новою серією ефектних світлин із літньої відпустки в Італії.
Після роботи експерткою на трансляціях Вімблдону для BBC 32-річна канадка вирушила на відпочинок до мальовничого озера Комо, звідки регулярно ділиться атмосферними кадрами.
Найбільшу увагу прихильників привернули фотографії, на яких Бушар позує у крихітному бікіні на тлі знаменитих італійських пейзажів та насолоджується сонячними ваннами.
У підписі до публікації тенісистка лаконічно написала:
"never say no to como".
Нові світлини швидко набрали тисячі вподобань, а понад 2,2 мільйона підписників Бушар засипали її компліментами, відзначаючи стиль, красу та атмосферу італійської відпустки.
Нагадаємо, після 16 років кар'єри канадка завершила виступи в тенісі та перейшла у професійний піклбол, де наразі посідає восьму сходинку світового рейтингу.
Раніше Бушар розповіла, як один іміджевий експеримент коштував їй великого спонсорського контракту.