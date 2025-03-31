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Легенди Динамо в зборі: Мілевський, Алієв і Хацкевич зіграли в падел

Богдан Войченко — 31 березня 2025, 09:40
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Легенди Динамо в зборі: Мілевський, Алієв і Хацкевич зіграли в падел

Колишні гравці київського Динамо Артем Мілевський, Олександр Алієв та Олександр Хацкевич знову зустрілися, але цього разу не на футбольному полі, а на корті.

Ексфутболісти вирішили випробувати себе в популярному сьогодні падел-тенісі та поділилися кадрами в соцмережах.

Після гри динамівське тріо поділилося спільним фото з фанатами.

Нагадаємо, падел-теніс активно набирає популярності в Україні. Не так давно президент УАФ Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна зіграли на одному корті.

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Раніше повідомлялося, що Мілевський назвав найкращого українського форварда на даний момент.

Артем Мілевський ВІДЕО Олександр Алієв Олександр Хацкевич