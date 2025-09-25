Вона його не кохає: колишня Ямала і зірка OnlyFans шокувала заявою про нову дівчину зірки Барселони

Іспанська інфлюенсерка та колишня стюардеса Фаті Васкес знову опинилася у центрі уваги після відвертого подкасту з журналістом Хаві Хойосом.

Вона вперше детально розповіла про свій роман із зіркою Барселони Ламіном Ямалом, а також висловилася про його стосунки зі співачкою Нікі Ніколь.

Fati пригадала, що їхня історія почалася ще до гучних фото в Італії. За її словами, знайомство зав’язалося у соцмережах, де Ямал писав їй ще кілька років тому. Перша зустріч відбулася під час Євро:

"Я дивилася матч із батьком, він говорив про Ламіна, і я вирішила пошукати його. Тоді й дізналася, що він давно мені писав", – згадує блогерка.

Скандальна зірка також стверджує, що Ямал нібито розчарувався, коли вона запізнилася до Італії на один день.

"Він сказав: "Добре, що так сталося, бо інакше я зустрів би іншу дівчину", – каже Фаті.

Ще гучнішою стала її заява щодо роману Ламіна з аргентинською співачкою Нікі Ніколь.

"Я впевнена, що він справді закоханий у неї. Але Нікі – ні. Вона просто використовує його", – цитує інфлюенсерку журналіст Хойос.

Ба більше, Фаті натякнула, що Ямал веде своєрідний "календар дівчат", плануючи зустрічі з різними жінками.

Нагадаємо, на початку літа з'явилися чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі OnlyFans. Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямала та Васкес на курорті в Італії.

Раніше із публічною заявою щодо стосунків виступила і сама дівчина, розставивши усі крапки над "і" у цій ситуації.