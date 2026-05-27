Головний тренер Барселони розірвав контракт із клубом та мусить заплатити штраф

Головний тренер баскетбольної команди Барселона Хаві Паскуаль розірвав контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас". Деталі розкриває AS.

Клуб інформує, що 53-річний іспанський фахівець сам скористався опцією дострокового розірвання контракту, яка була прописана в договорі. Його угода з клубом була розрахована до кінця 2028-го року, але тепер наставник покине наприкінці цього сезону.

"Отже, тренер із Гави завершує свою другу каденцію на посаді головного тренера баскетбольної команди Барси, яка розпочалася 17 листопада 2025 року, коли клуб перебував у скрутному спортивному становищі. ФК Барселона дякує йому за роботу, виконану протягом цих місяців, і бажає йому всього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві.

Видання AS зазначає, що Паскуаль мусить заплатити штраф за розірвання контракту у розмірі 400 тисяч євро. Президент каталанського клубу Жоан Лапорта намагався відговорити Паскуаля, але всі спроби виявилися безрезультатними.

Наразі "синьо-гранатові" із 46 очками посідають четверте місце у внутрішньому чемпіонаті. Мадридський Реал, який перебуває на першому місці у турнірній таблиці, випереджає підопічних Паскуаля на 6 очок.

Нагадаємо, Хаві Паскуаль очолив Барселону у листопаді минулого року. Це був його другий прихід до клубу. У першій каденції (2008–2016) Паскуаль здобув із каталонцями 19 трофеїв, включно з Євролігою та кількома чемпіонствами Іспанії.