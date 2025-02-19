Скандал у Динамо: екскохана зіркового футболіста викрила його у зраді

Панамський нападник київського Динамо Едуардо Герреро опинився у центрі гучного скандалу. Його вже колишня дівчина Крістіна Крижановська в Instagram-stories оприлюднила серію повідомлень, які, за її словами, доводять невірність футболіста.

Крижановська виклала скріншоти переписок, які свідчать про те, що Герреро, як мінімум, намагався зрадити їй. Спочатку вона поділилася листуванням нападника з іншою дівчиною, яку він запросив до квартири, де жив разом із Крістіною. Пізніше дівчина показала їхній особистий діалог, що відбувся незадовго до розставання.

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В скріншотах Крижановська пояснила свою позицію та причини завершення стосунків із футболістом.

Зазначимо, сам Едуардо Герреро поки що ніяк не відреагував на звинувачення.

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Нагадаємо, що нападник приєднався до київського клубу у 2024 році, але так і не став одним із ключових гравців атакувальної лінії "біло-синіх".

За 11 матчів у межах УПЛ 24-річний футболіст не відзначився жодною результативною дією.