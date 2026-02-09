Легендарна 44-річна тенісистка перебуває за крок від повернення до виступів

Видатна 44-річна американка Серена Вільямс у кінці лютого офіційно отримає дозвіл на повернення до змагань. Міжнародна агенція з тенісної доброчесності (ITIA) оновила список поновлень на своєму сайті, і до нього потрапила Вільямс.

Про це повідомив спортивний журналіст Бен Ротенберг.

На сайті ITIA зазначено, що Серена завершить шестимісячний період повторного включення до антидопінгового пулу тестування 22 лютого. Це означає, що вперше з вересня 2022 року Вільямс-молодша не буде вважатися спортсменкою, що завершила кар'єру.

Серена Вільямс офіційно завершила тенісну кар'єру у 2022 році. За 27 років професійної кар'єри вона виграла 73 турніри WTA. Також виборола 23 титули в парному розряді, зокрема 14 на турнірах Grand Slam. Американка 319 тижнів була першою ракеткою світу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Серена Вільямс увійшла до Міжнародного реєстраційного тестувального пулу, в якому 6 місяців має перебувати кожен тенісист, що повертається після тривалої відсутності.

Раніше Вінус Вільямс заявила, що її сестра не планує повертатися до активних виступів.