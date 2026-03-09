Легендарна Серена Вільямс вразила фанатів шикарними знімками без бюстгальтера

Легенда світового тенісу Серена Вільямс знову опинилася в центрі уваги соцмереж після нового ефектного допису в Instagram.

44-річна спортсменка, яка є мамою двох дітей, поділилася серією стильних фотографій, де позує у ніжній шовковій сукні пастельно-рожевого кольору. Образ поступово переходить у світло-жовтий відтінок, створюючи ефект омбре.

Сукня має квадратний виріз і тонкі бретелі, а сама Серена Вільямс вирішила одягнути її без бюстгальтера, чим одразу привернула увагу підписників.

Читайте також : Фото Оголена на платформі: українська важкоатлетка шокувала відвертим фото

Фотосесія проходила на тлі водойми, а свій образ тенісна ікона доповнила золотими браслетами та тонкими ланцюжками на шиї.

У підписі до фото Вільямс коротко описала свої ролі у житті:

"Мама, засновниця, підприємиця, кухар для своїх дітей, дружина і багато іншого…"

Публікація з'явилася саме у період, коли навколо можливого повернення спортсменки на корт почали з'являтися нові чутки. Нагадаємо, що Серена Вільямс є володаркою 23 титулів Grand Slam, що робить її однією з найуспішніших тенісисток в історії.

Раніше повідомлялося, що легендарна тенісистка вразила шикарною фігурою на фотосесії для відомого журналу.