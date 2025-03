Скромно привітав себе із 48-річчям: Мейвезер придбав годинник за 1,5 млн фунтів

Флойд Мейвезер знову підтвердив свій статус одного з найбагатших і найекстравагантніших спортсменів світу.

Легендарний боксер, який за свою кар'єру заробив близько 1 мільярда фунтів, вирішив відсвяткувати свій 48-й день народження по-королівськи – розкішним годинником вартістю майже 1,5 мільйона.

Мейвезер, відомий своєю пристрастю до розкішних аксесуарів, відвідав знаменитий діамантовий район Нью-Йорка, де у Pristine Jewelers отримав свій новий витвір ювелірного мистецтва.

Унікальний годинник, інкрустований 145 каратовими діамантами, було створено спеціально для нього, і він отримав статус "One of One" – тобто єдиний у своєму роді.

Цю надзвичайну покупку Флойд здійснив не просто так: вона стала частиною святкування запуску його нового бренду спортивних добавок Youare101. Відомі ювеліри та друзі боксера Аві Давидов і Офір Бен Шимон урочисто вручили йому цей ексклюзивний аксесуар.

Нагадаємо, Флойд Мейвезер офіційно завершив професійну боксерську кар'єру у 2017 році після перемоги над зіркою UFC Конором Макгрегором. Цей тріумф зробив його рекорд бездоганним – 50 перемог у 50 поєдинках (27 нокаутів).

Хоча він завершив кар'єру, Мейвезер продовжує брати участь у виставкових боях, зокрема проти блогерів і кікбоксерів, заробляючи величезні гонорари.

Раніше повідомлялося, що легендарний боксер подарував своєму онуку на Різдво будівлю в одному з найдорожчих районів Нью-Йорка. Ця покупка обійшлася йому у 20 млн доларів.