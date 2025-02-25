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Мейвезер назвав найкращого боксера у світі

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 20:32
Мейвезер назвав найкращого боксера у світі
Теренс Кроуфорд
Getty images

Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер обрав найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

Цитує Флойда talkSPORT.

На думку американця, першу сходинку рейтингу P4P посідає Теренс Кроуфорд, який обходить у списку Олександра Усика та Наоя Іноуе.

"Теренс Кроуфорд – найкращий боєць у світі, незалежно від вагової категорії, на цей час.

Він у прекрасному становищі та це приємно бачити. Ми всі маємо право на свою думку", – розповів Мейвезера.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Очікується, що наступний бій американець проведе проти мексиканця Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO). 

Флойд Мейвезер Теренс Кроуфорд

Флойд Мейвезер

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