Мейвезер назвав найкращого боксера у світі

Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер обрав найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

Цитує Флойда talkSPORT.

На думку американця, першу сходинку рейтингу P4P посідає Теренс Кроуфорд, який обходить у списку Олександра Усика та Наоя Іноуе.

"Теренс Кроуфорд – найкращий боєць у світі, незалежно від вагової категорії, на цей час. Він у прекрасному становищі та це приємно бачити. Ми всі маємо право на свою думку", – розповів Мейвезера.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Очікується, що наступний бій американець проведе проти мексиканця Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).