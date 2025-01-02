Всім би такого дідуся: Флойд Мейвезер зробив 3-річному онуку подарунок за 20 млн доларів

Легендарний боксер Флойд Мейвезер, відомий своїм розкішним способом життя та неймовірними доходами, знову вразив публіку.

На Різдво 47-річний ексчемпіон світу в п’яти вагових категоріях зробив незабутній подарунок своєму 3-річному онуку Кентраллу – будівлю в одному з найдорожчих районів Нью-Йорка.

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За нерухомість, розташовану на перехресті 6-ї авеню та 47-ї вулиці в престижному районі Даймонд Дистрикт, Мейвезер виклав 20 мільйонів доларів.

Флойд поділився відео у соцмережах, де він оголошує малюкові про подарунок.

"Я купив тобі подарунок. Вгадай, що я купив? Ти перша дитина, яка володіє будинком у районі Даймонд Дистрикт у Нью-Йорку", – сказав Флойд.

Раніше американський боксер також встиг побалувати Кентралла дорогим годинником з діамантами.

Нагадаємо, Флойд Мейвезер завершив кар’єру у серпні 2017 року після перемоги над Конором Макгрегором. Цей бій став його 50-ю перемогою в професійному боксі, зберігши його рекорд без поразок.