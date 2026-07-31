Уже одного зросту з батьком: Роналду показав нове фото поруч із 16-річним сином
Кріштіану Роналду потішив підписників новими сімейними світлинами, опублікованими у своїх соцмережах.
Португалець поділився кадрами з пляжного відпочинку разом із нареченою Джорджиною Родрігес та старшим сином Кріштіану Роналду-молодшим. Саме 16-річний спадкоємець легендарного футболіста став головною зіркою публікації.
Найбільше уваги фанатів привернула фотографія, на якій батько й син стоять поруч, демонструючи свою фізичну форму. Кріштіану-молодший уже практично зрівнявся зі своїм знаменитим батьком у зрості, а рельєфні м'язи обох лише підсилили захоплення вболівальників.
Сам Роналду лаконічно підписав серію світлин словами: "Not yet" ("Ще ні"), чим лише підігрів інтерес підписників.
Нагадаємо, наразі Роналду-молодший виступає за юнацьку команду батька, Аль-Наср. 16-річний хлопець демонструє хороший рівень гри, та має шанси провести наступний сезон уже в дорослій команді Аль-Насра.
Також повідомляється, що цілий ряд європейських топклубів зацікавлені у підписанні сина 5-разового володаря Золотого м'яча.