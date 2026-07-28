Роналду візьме участь у зйомках телесеріалу

Легендарний форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду візьме участь у зйомках телевізійного серіалу.

Про це повідомляє The Sun.

За їхньою інформацією, Роналду стане виконавчим продюсером і водночас актором у британському серіалі про футбол, який називатиметься "Day 1s".

Серіал розповість вигадану історію футбольного агента Стенлі Далтона. Головну роль зіграє Дем'єн Льюїс. Окрім Роналду, в зйомках також візьме участь ще одна легенда футболу – Тьєррі Анрі.

Зйомки серіалу вже стартували в Лондоні. Очікується, що провідні світові стрімінгові платформи вестимуть боротьбу за право транслювати серіал.

Раніше Роналду вподобав відео іспанської журналістки зі звинуваченнями на адресу ФІФА та збірної Аргентини.