Наречена Роналду вразила обтислим рожевим образом під час сімейного відпочинку

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес потішила шанувальників новою серією сімейних світлин, опублікованих на своїй сторінці в Instagram.

32-річна модель провела день разом із португальським футболістом та дітьми на полі для гольфу. Для прогулянки Джорджина обрала обтислий рожевий комплект власного бренду Mimoa, який ефектно підкреслив її фігуру та одразу привернув увагу підписників.

У дописі Родрігес зазначила, що саме такі моменти надихнули її на створення власного бренду одягу.

"Mimoa був створений, щоб супроводжувати життя таким, яким воно є: у русі, з родиною та серед моментів, які заслуговують на те, щоб їх запам'ятали", – написала Джорджина.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.

Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.

Напередодні наречена футболіста отримала від нього шикарний подарунок на день народження у вигляді Феррарі за півмільйона доларів.