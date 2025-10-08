Роналду: Наша мета кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026
Getty Images
Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що мета його національної команди кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.
Слова португальського форварда передає Фабріціо Романо.
"Я дякую всім своїм товаришам по команді за все, чого я навчився від них, і навіть від молодого покоління. Наша мета – виграти наступні два матчі і кваліфікуватися на чемпіонат світу. Що буде на чемпіонаті світу, подивимося", – сказав Роналду.
У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії прийматиме Ірландію в межах 3 туру відбіркового етапу на ЧС-2026. Наразі португальці мають 6 очок з 6 та очолюють групу F, де також виступають команди Вірменії та Угорщини.
Раніше Кріштіану Роналду був визнаний найкращим футболістом усіх часів за версією португальської Прімейри.