Роналду: Наша мета кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026

Станіслав Лисак — 8 жовтня 2025, 08:45
Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що мета його національної команди кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

Слова португальського форварда передає Фабріціо Романо.

"Я дякую всім своїм товаришам по команді за все, чого я навчився від них, і навіть від молодого покоління. Наша мета – виграти наступні два матчі і кваліфікуватися на чемпіонат світу. Що буде на чемпіонаті світу, подивимося", – сказав Роналду.

У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії прийматиме Ірландію в межах 3 туру відбіркового етапу на ЧС-2026. Наразі португальці мають 6 очок з 6 та очолюють групу F, де також виступають команди Вірменії та Угорщини.

Раніше Кріштіану Роналду був визнаний найкращим футболістом усіх часів за версією португальської Прімейри.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Кріштіану Роналду

