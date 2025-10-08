Роналду: Наша мета кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що мета його національної команди кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

Слова португальського форварда передає Фабріціо Романо.

"Я дякую всім своїм товаришам по команді за все, чого я навчився від них, і навіть від молодого покоління. Наша мета – виграти наступні два матчі і кваліфікуватися на чемпіонат світу. Що буде на чемпіонаті світу, подивимося", – сказав Роналду.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I thank all my teammates for everything I’ve learned from them – and even from this younger generation too”.



“Our goal is to win the next two games and qualify for the World Cup. What happens at the World Cup, we’ll see…”. pic.twitter.com/fRTTxCE9SA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025

У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії прийматиме Ірландію в межах 3 туру відбіркового етапу на ЧС-2026. Наразі португальці мають 6 очок з 6 та очолюють групу F, де також виступають команди Вірменії та Угорщини.

Раніше Кріштіану Роналду був визнаний найкращим футболістом усіх часів за версією португальської Прімейри.