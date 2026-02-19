Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

60-річний легендарний футболіст вразив фанатів шикарною формою під час гри з м'ячем на пляжі

Богдан Войченко — 19 лютого 2026, 09:58
Скріншот
60-річний легендарний футболіст вразив фанатів шикарною формою під час гри з м'ячем на пляжі

Футбольні фанати були шоковані фізичною формою легендарного бразильця Ромаріо, який зіграв партію у футволей просто на пляжі.

Колишньому форварду вже 60 років, але він досі підтримує вражаючу спортивну форму, попри те, що завершив професійну кар'єру майже два десятиліття тому. Ромаріо поділився відео гри у футволей різновид волейболу, де заборонено використовувати руки.

На кадрах оголений по пояс чемпіон світу демонструє рельєфну мускулатуру та чудову координацію. Разом із партнером, чемпіоном із футволею Андерсоном Агуією, він здобув перемогу в матчі у форматі "два на два", після чого гравці емоційно відсвяткували успіх і навіть потанцювали перед камерою.

Агуія виклав відео в інстаграмі, а в коментарях фанати масово захоплювалися фізичною формою та спортивною довголітністю легенди.

Нагадаємо, Ромаріо є переможцем чемпіонату світу 1994 року та володарем Золотого м'яча турніру.

Читайте також :
Відео Показала майстерклас з підтягування: Левченко здивувала фанів ідеальною фізичною формою

Після завершення футбольної кар'єри у 2009 році він зосередився на футволеї. У 2001 році Ромаріо навіть став віцечемпіоном світу з футволею. Згодом легенда спробував себе і в політиці, де у 2021–2023 роках обіймав посаду сенатора від Ріо-де-Жанейро.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст збірної Бразилії став "зіркою" реклами російської букмекерської контори.

ВІДЕО Lifestyle Ромаріо