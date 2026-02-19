60-річний легендарний футболіст вразив фанатів шикарною формою під час гри з м'ячем на пляжі

Футбольні фанати були шоковані фізичною формою легендарного бразильця Ромаріо, який зіграв партію у футволей просто на пляжі.

Колишньому форварду вже 60 років, але він досі підтримує вражаючу спортивну форму, попри те, що завершив професійну кар'єру майже два десятиліття тому. Ромаріо поділився відео гри у футволей – різновид волейболу, де заборонено використовувати руки.

На кадрах оголений по пояс чемпіон світу демонструє рельєфну мускулатуру та чудову координацію. Разом із партнером, чемпіоном із футволею Андерсоном Агуією, він здобув перемогу в матчі у форматі "два на два", після чого гравці емоційно відсвяткували успіх і навіть потанцювали перед камерою.

Агуія виклав відео в інстаграмі, а в коментарях фанати масово захоплювалися фізичною формою та спортивною довголітністю легенди.

Нагадаємо, Ромаріо є переможцем чемпіонату світу 1994 року та володарем Золотого м'яча турніру.

Читайте також : Відео Показала майстерклас з підтягування: Левченко здивувала фанів ідеальною фізичною формою

Після завершення футбольної кар'єри у 2009 році він зосередився на футволеї. У 2001 році Ромаріо навіть став віцечемпіоном світу з футволею. Згодом легенда спробував себе і в політиці, де у 2021–2023 роках обіймав посаду сенатора від Ріо-де-Жанейро.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст збірної Бразилії став "зіркою" реклами російської букмекерської контори.