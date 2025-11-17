Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Показала майстерклас з підтягування: Левченко здивувала фанів ідеальною фізичною формою

Богдан Войченко — 17 листопада 2025, 14:44
Instagram
Показала майстерклас з підтягування: Левченко здивувала фанів ідеальною фізичною формою

Зіркова українська легкоатлетка, призерка міжнародних турнірів та одна з найпопулярніших спортсменок країни Юлія Левченко продовжує дивувати своїм рівнем підготовки навіть у міжсезонний період.

Спортсменка опублікувала відео тренування, де продемонструвала ідеальні підтягування на турніку, показавши високий рівень сили та контролю корпусу.

Читайте також :
Фото Ястремська вразила розкішною фігурою у гарячій фотосесії з італійських Альп

Така вправа потребує серйозної фізичної бази, і далеко не всі легкоатлети здатні виконувати її настільки технічно.

Фани миттєво відреагували на відео, залишаючи десятки захоплених коментарів.

Нагадаємо, в Токіо у фіналі чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок Левченко посіла п'яте місце, розділивши його з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Раніше Левченко похизувалася атмосферними знімками з відпочинку у Карпатах.

ВІДЕО Юлія Левченко Легка атлетика
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік