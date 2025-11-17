Показала майстерклас з підтягування: Левченко здивувала фанів ідеальною фізичною формою

Зіркова українська легкоатлетка, призерка міжнародних турнірів та одна з найпопулярніших спортсменок країни Юлія Левченко продовжує дивувати своїм рівнем підготовки навіть у міжсезонний період.

Спортсменка опублікувала відео тренування, де продемонструвала ідеальні підтягування на турніку, показавши високий рівень сили та контролю корпусу.

Така вправа потребує серйозної фізичної бази, і далеко не всі легкоатлети здатні виконувати її настільки технічно.

Фани миттєво відреагували на відео, залишаючи десятки захоплених коментарів.

Нагадаємо, в Токіо у фіналі чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок Левченко посіла п'яте місце, розділивши його з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Раніше Левченко похизувалася атмосферними знімками з відпочинку у Карпатах.