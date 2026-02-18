Українська правда
Легендарний футболіст знявся у рекламі російської букмекерської контори

Богдан Войченко — 18 лютого 2026, 15:40
Легендарний футболіст збірної Бразилії Роналдіньо став "зіркою" реклами російської букмекерської контори.

Відповідним відео поділився гравець на своїй сторінці у соцмережах.

Відомий екснападник Барселони та Мілана зіграв у невеликому ролику чарівника, що є посиланням на його футбольне прізвисько.

"Я Роналдіньо, і я прийшов, щоб показати, що таке справжнє чуття!

Попереду спекотний футбольний рік, і тільки ми знаємо, що справжній шлях до перемоги диктує інстинкт.

Відчувати гру та бачити магію в кожному моменті – ось що для нас є справжнім футболом. Час вмикати магію!" – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у вересні минулого року Роналдіньо публічно оголосив про початок співпраці із БК країни-терориста.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Мілана та збірної Італії став амбасадором російської букмекерської контори.

