Легендарний футболіст знявся у рекламі російської букмекерської контори
Легендарний футболіст збірної Бразилії Роналдіньо став "зіркою" реклами російської букмекерської контори.
Відповідним відео поділився гравець на своїй сторінці у соцмережах.
Відомий екснападник Барселони та Мілана зіграв у невеликому ролику чарівника, що є посиланням на його футбольне прізвисько.
Нагадаємо, у вересні минулого року Роналдіньо публічно оголосив про початок співпраці із БК країни-терориста.
"Я – Роналдіньо, і я прийшов, щоб показати, що таке справжнє чуття!
Попереду спекотний футбольний рік, і тільки ми знаємо, що справжній шлях до перемоги диктує інстинкт.
Відчувати гру та бачити магію в кожному моменті – ось що для нас є справжнім футболом. Час вмикати магію!" – йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Мілана та збірної Італії став амбасадором російської букмекерської контори.