Пропустив із 60 метрів і тікав ледь не до центру поля: воротар у Венесуелі підозрюється у "зливі" матчу

У Кубку Венесуели стався курйозний матч, головним антигероєм якого став воротар Баркісімето. У поєдинку проти Арагуа господарі пропустили чотири голи за 30 хвилин, а дії голкіпера в кожному з епізодів викликали чимало запитань.

Найбільше уваги привернули не стільки забиті м'ячі, скільки дивні рішення воротаря Баркісімето.

Голкіпер регулярно залишав ворота без належного захисту, виходив далеко вперед і фактично дарував суперникам можливості для небезпечних атак.

В одному з епізодів воротар примудрився пропустити м'яч після удару приблизно з 60 метрів.

В інших моментах він також ризикував, залишаючи штрафний майданчик, а одного разу опинився ледь не біля середини поля. Такі дії створювали величезні вільні зони за його спиною, чим суперники й користувалися.

Зазначимо, сама зустріч завершилася перемогою Арагуа з рахунком 4:1.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах голкіпер зробив диво-сейв п'ятою, ставши зіркою соцмереж.