Найгарніша футболістка світу похизувалася стильним луком з ефектної вуличної фотосесії

Хорватська футболістка Ана Марія Маркович, яку часто називають однією з найпривабливіших спортсменок світу, поділилася з фанатами новими світлинами.

Цього разу зірка футболу влаштувала вуличну фотосесію та продемонструвала стильний образ, у якому поєднала спортивні елементи з повсякденним одягом.

На опублікованих кадрах Маркович позує у кросівках, коричневих штанях, білій футболці та кофті насиченого бордового кольору. Саме відтінок бургунді став головним акцентом її образу, який нагадує популярний колір нової лінійки iPhone 18 Pro Max.

Футболістка вирішила не перевантажувати образ зайвими деталями, зробивши ставку на невимушений стиль і гармонійне поєднання кольорів. Світлини Ана Марія супроводила коротким підписом: "Burgundy nights & Spidey vibes" — "Бордові вечори та вайб Людини-павука".

Нагадаємо, влітку минулого року Маркович перейшла в американський Бруклін разом зі своєю сестрою, ставши головними зірками в лізі.

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Раніше зірка футболу поділилася яскравими кадрами зі своєї поїздки на музичний фестиваль Coachella.