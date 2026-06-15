Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Нідерланди стали другими у світі за кількістю перших матчів ЧС без поразок

Володимир Слюсарь — 15 червня 2026, 02:28
Нідерланди стали другими у світі за кількістю перших матчів ЧС без поразок
Нідерланди – Японія
Getty Images

Збірна Нідерландів зіграла внічию з Японією в першому матчі групи F, ставши другою країною за серією перших матчів групового етапу без поразок на чемпіонаті світу з футболу.

Нідерланди мають 10 стартових ігор в груповому етапі без програшів. Вони поступаються лише збірній Бразилії, на рахунку якої 21 матч.

Результати перших матчів групового етапу ЧС за участі збірної Нідерландів

  • 1974 | Нідерланди – Уругвай | 2:0
  • 1978 | Нідерланди – Іран | 3:0
  • 1990 | Нідерланди – Єгипет | 1:1
  • 1994 | Нідерланди – Садуівська Аравія | 2:1
  • 1998 | Нідерланди – Бельгія | 0:0
  • 2006 | Нідерланди – Сербія та Чорногорія | 1:0
  • 2010 | Нідерланди – Данія | 2:0
  • 2014 | Нідерланди – Іспанія | 5:1
  • 2022 | Нідерланди – Сенегал | 2:0
  • 2026 | Нідерланди – Японія | 2:2

Варто зазначити, що на ЧС-1934 та ЧС-1938 Нідерланди програвали перший матч, але тоді Мундіаль відразу стартував із матчів на виліт.

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасавців в історії мундіалів.

Збірна Нідерландів з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Нідерландів з футболу

Нідерланди – Японія. Як минув матч ЧС-2026
Японія на останніх хвилинах вирвала нічию з Нідерландами у стартовому матчі ЧС-2026
Нідерланди та Японія визначилися зі стартовими складами на матч 1 туру ЧС-2026 в групі F
Німеччина проти екзотичного дебютанта, битва Нідерландів з Японією та повернення Швеції: анонс четвертого дня ЧС-2026
Збірна Нідерландів зняла божевільний фільм під ЧС-2026: астронавт Гравенберх, режисер Ван Дейк і метеорит

Останні новини