Нідерланди стали другими у світі за кількістю перших матчів ЧС без поразок

Збірна Нідерландів зіграла внічию з Японією в першому матчі групи F, ставши другою країною за серією перших матчів групового етапу без поразок на чемпіонаті світу з футболу.

Нідерланди мають 10 стартових ігор в груповому етапі без програшів. Вони поступаються лише збірній Бразилії, на рахунку якої 21 матч.

Результати перших матчів групового етапу ЧС за участі збірної Нідерландів

1974 | Нідерланди – Уругвай | 2:0

1978 | Нідерланди – Іран | 3:0

1990 | Нідерланди – Єгипет | 1:1

1994 | Нідерланди – Садуівська Аравія | 2:1

1998 | Нідерланди – Бельгія | 0:0

2006 | Нідерланди – Сербія та Чорногорія | 1:0

2010 | Нідерланди – Данія | 2:0

2014 | Нідерланди – Іспанія | 5:1

2022 | Нідерланди – Сенегал | 2:0

2026 | Нідерланди – Японія | 2:2

Варто зазначити, що на ЧС-1934 та ЧС-1938 Нідерланди програвали перший матч, але тоді Мундіаль відразу стартував із матчів на виліт.

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасавців в історії мундіалів.