Нідерланди стали другими у світі за кількістю перших матчів ЧС без поразок
Нідерланди – Японія
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Збірна Нідерландів зіграла внічию з Японією в першому матчі групи F, ставши другою країною за серією перших матчів групового етапу без поразок на чемпіонаті світу з футболу.
Нідерланди мають 10 стартових ігор в груповому етапі без програшів. Вони поступаються лише збірній Бразилії, на рахунку якої 21 матч.
Результати перших матчів групового етапу ЧС за участі збірної Нідерландів
- 1974 | Нідерланди – Уругвай | 2:0
- 1978 | Нідерланди – Іран | 3:0
- 1990 | Нідерланди – Єгипет | 1:1
- 1994 | Нідерланди – Садуівська Аравія | 2:1
- 1998 | Нідерланди – Бельгія | 0:0
- 2006 | Нідерланди – Сербія та Чорногорія | 1:0
- 2010 | Нідерланди – Данія | 2:0
- 2014 | Нідерланди – Іспанія | 5:1
- 2022 | Нідерланди – Сенегал | 2:0
- 2026 | Нідерланди – Японія | 2:2
Варто зазначити, що на ЧС-1934 та ЧС-1938 Нідерланди програвали перший матч, але тоді Мундіаль відразу стартував із матчів на виліт.
Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасавців в історії мундіалів.