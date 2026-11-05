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Зіркова гольфістка влаштувала гарячу фотосесію на яхті: спортсменка знялася для відомого журналу

Богдан Войченко — 5 листопада 2026, 11:06
Instagram
Зіркова гольфістка влаштувала гарячу фотосесію на яхті: спортсменка знялася для відомого журналу

30-річна британська гольфістка Чарлі Халл похизувалася ефектною фотосесією на розкішній яхті біля берегів Ібіци.

Спортсменка стала однією з героїнь майбутнього випуску знаменитого журналу Sports Illustrated Swimsuit за 2027 рік.

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На опублікованих в Instagram світлинах Халл позує у синьо-білому бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру та засмагу.

Зйомка відбулася просто на яхті посеред мальовничих краєвидів Ібіци.

"На яхті на Ібіці зі Sports Illustrated Swimsuit. Це був дуже веселий день!" – підписала фотографії британка.

Раніше повідомлялося, що найсексуальніша гольфістка світу вразила фанатів гарячим образом на Геловін.

Гольф фотосесія Lifestyle