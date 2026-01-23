Поверення додому: найсексуальніша футболістка світу перейшла в англійський клуб

Зірка жіночого футболу та соцмереж Аліша Леманн офіційно повернулася до Англії.

27-річна нападниця підписала контракт на 2,5 року з Лестером, оформивши камбек у жіночу Суперлігу через два роки після відходу з Астон Вілли.

Свої емоції після підписання контракту Аліша не приховувала:

"Це неймовірне відчуття, я дуже щаслива бути тут.Це як повернення додому – я знову в Англії, і я справді щаслива. Лестер – чудовий клуб".

Нагадаємо, У 2024 році Леманн перебралася до Ювентуса, однак її італійська пригода тривала лише два сезони. Тепер швейцарка вирішила змінити Серію А на новий виклик в Англії, перейшовши до стану "лисиць" з Комо.

Цього сезону на рахунку Аліши лише 6 матчів в італійському чемпіонаті, в яких вона відзначилась лише жовтою карткою.

Раніше повідомлялося, що Леманн призначили однією з факелоносців зимової Олімпіади 2026, яка відбудеться в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.