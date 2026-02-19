Найсексуальніша футболістка світу похизувалася своїм "Бетмобілем" за 130 тисяч фунтів

Вінгер збірної Швейцарії Аліша Леманн, яку часто називають "найсексуальнішою футболісткою світу", показала свій оновлений Mercedes-Benz Coupe AMG вартістю близько 130 тисяч фунтів.

Після зимового переходу з Комо до Лестера стиль життя гравчині не став скромнішим. Авто перетворили з яскраво-білого на агресивний матовий чорний – тюнінг виконала швейцарська компанія Swissfoil. У соцмережах машину вже охрестили "Бетмобілем".

Леманн поділилася відео з ефектним авто і відзначила майстрів емодзі із зірками. Ймовірно, це той самий Mercedes із білим шкіряним салоном, з яким вона позувала восени під час рекламної кампанії напою Prime.

Якщо це версія з потужним двигуном V8, то йдеться про топову комплектацію AMG Coupe. Повна обклейка кузова, за даними британських ЗМІ, могла коштувати до 6 тисяч фунтів.

Нагадаємо, в автопарку швейцарської зірки також є Lamborghini Urus, Mercedes G-Class та інші люксові моделі, якими вона регулярно ділиться зі своїми майже 16 млн підписників.

Втім, на полі справи поки складаються не так яскраво. Після переходу до стану "лисиць" Леманн ще не відзначилася результативними діями. Лестер програв усі три матчі за її участю – Вест Гем Юнайтед (1:2), Манчестер Юнайтед (0:2) та Манчестер Сіті (0:6). Останній гол Леманн забила ще у листопаді за збірну Швейцарії в матчі проти Бельгії.

Раніше повідомлялося, що зіркова швейцарська футболістка яскраво увірвалася у 2026 рік, опублікувавши в Instagram серію гарячих фото у купальнику.