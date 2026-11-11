Зіркова гольф-інфлюенсерка підкорила мережу відвертими фото з ліжка

Популярна гольф-інфлюенсерка Кеті Сігмонд знову привернула увагу мільйонної аудиторії в Instagram.

24-річна американка опублікувала дві відверті фотографії з ліжка, на яких позує у відвертому комплекті спідньої білизни, залишивши підписників у захваті.

До світлин Сігмонд додала короткий, але доволі промовистий підпис: "Побачення?".

Публікація швидко зібрала схвальні коментарі від її 2,6 мільйона підписників. Користувачі засипали красуню компліментами, відзначаючи її зовнішність та ефектні кадри.

Нагадаємо, Кеті здобула популярність завдяки провокаційному контенту в соціальних мережах. Раніше вона також публікувала матеріали на платформі OnlyFans, однак згодом вирішила зосередитися на інших майданчиках, зокрема власному платному сервісі підписки.

Втім, це не завадило інфлюенсерці й надалі ділитися відвертими фотосесіями. Серед її попередніх публікацій були й оголені кадри на пляжі, а також знімки під час відпочинку в мальовничій Італії.

Раніше повідомлялося, що Сігмонд похизувалася гарячими кадрами з фотосесії у спідній білизні.