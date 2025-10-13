Він одружився і зараз ніякий: екстренер збірної України розкритикував Бражка

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо вважає, що після одруження півзахисник київського Динамо Володимир Бражко втратив свою фізичну форму.

Цитує фахівця BLIK.

"Чи потрібно замість Калюжного випустити Бражка? Та не випустить Ребров Бражка, тому що цей гравець сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий у грі за Динамо. Це не той Бражко, якого я пам’ятаю, – з хорошим ударом, баченням поля, відбором, фізично підготовлений.

Треба йому приходити до тями і повертатися у форму, а ще дуже багато для себе підглянути з гри того ж Малиновського або, наприклад, Калюжного", – сказав Сабо.