Не тільки Rolex: Роналду подарував Джорджині на 32-річчя Ferrari за понад півмільйона доларів

Напередодні кохана Кріштіану Роналду відсвяткувала своє 32-річчя, а вже за кілька днів опублікувала розкішний фотосет, який миттєво привернув увагу мільйонів підписників. Та цього разу фанати дивилися не лише на стильні образи моделі.

На двох фото особливо виділявся білий Ferrari SF90 Stradale. Джорджина позувала з букетом квітів на фоні суперкара, і все виглядало більш ніж символічно. Жодних пояснень у підписі – лише візуальна розкіш, яка говорить сама за себе.

Час публікації породив головну інтригу: чи не став цей Ferrari подарунком на день народження від Кріштіану Роналду?

Офіційних підтверджень немає. Ані Джорджина, ані сам португалець не коментували появу авто. Проте фанати впевнені – випадковостей тут немає.

Ferrari SF90 Stradale – один із найпотужніших гібридних суперкарів бренду. Його стартова ціна при запуску становила близько 510 тисяч доларів, але на вторинному ринку вартість коливається від 570 до 750 тисяч доларів залежно від комплектації.

І це лише доповнення до вже вражаючого автопарку Родрігес. Колекція Джорджини оцінюється приблизно у 3,2 мільйона доларів. Серед перлин – Bugatti Veyron за 1,8 мільйона. За вартістю авто вона випереджає навіть деяких світових селебріті – зокрема наречену зірки NFL Тейлор Свіфт та співачку Сіару. Більш дорогі автоколекції мають лише Нікі Мінаж, Кендалл Дженнер та Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.

Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану з коханою відвідали Білий дім, де зробили культове фото з відомими функціонерами.