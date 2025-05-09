Скандальна зірка жіночої команди Челсі та її наречена оголосили про народження дитини

Зірка Челсі Сем Керр і її наречена, півзахисниця Вест Гема Крісті М’юїс, оголосили про народження своєї першої дитини.

Пара поділилася сімейним фото у соцмережах, залишивши милий підпис.

"Наш маленький чоловічок вже з нами – Джаггер М’юїс-Керр", – написали новоспечені мами у соцмережах.

Нагадаємо, історія кохання футбольної пари розпочалась ще у 2019 році, а через рік між спортсменками зав’язалися романтичні стосунки. Публічно про свої стосунки вони заявили у 2021-му, а в 2023-му заручилися.

У листопаді 2024 року пара повідомила, що очікує дитину, а зараз офіційно поділилася щасливою новиною.

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У футбольному плані обидві спортсменки наразі переживають непростий період. М’юїс, яка приєдналася до Вест Гема в 2023 році, зіграла лише чотири матчі, а Керр уже понад рік відновлюється після серйозної травми.

Раніше повідомлялося, що зірка Челсі потрапила у расистський скандал із поліцейським, який затримав її у нетверезому стані.