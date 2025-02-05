Тупий і білий: з'явився відеодоказ расистського скандалу за участю зірки Челсі

Відома австралійська нападниця лондонського Челсі Сем Керр опинилася в центрі скандалу після інциденту, що стався у січні 2023 року.

Спортсменку звинувачують у расовій образі співробітника поліції під час конфлікту в одному з відділків Лондона. За версією слідства, 31-річна футболістка та її партнерка, американська гравчиня Крісті Мьюїс, в ніч на 30 січня 2023 року знаходилися в стані алкогольного сп’яніння та скористалися послугами таксі.

Поїздка завершилася конфліктом із водієм, який заявив, що пасажири відмовилися сплатити за прибирання салону після того, як одна з них наблювала в машині. Більше того, таксист стверджує, що футболістки розбили заднє скло його автомобіля.

Читайте також : У Бразилії заарештували чотири футболістки Рівер Плейта через прояви расизму

Після прибуття до поліцейського відділку в Твікенемі, Керр, за даними слідства, почала поводитися агресивно та ображати співробітників поліції.

Найбільший резонанс викликало її звернення до офіцера поліції Стівена Ловелла, якого вона назвала "тупим і білим". Докази цього звинувачення були представлені на судовому засіданні у вигляді відео з нагрудної камери правоохоронця, яке було продемонстровано присяжним у Королівському суді Кінгстона.

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс, адже Сем Керр є не лише зіркою світового футболу, а й однією з найвпливовіших жінок у спортивному світі. Представники Челсі поки не коментують ситуацію.

Нагадаємо, 31-річна футболістка не виступає вже більше року через важку травму. Востаннє Керр виходила на поле 17 грудня 2023 року у матчі проти Брістоль Сіті (3:0).