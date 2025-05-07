Поповнення у збірній: Малиновський вдруге став батьком

Радісна новина з табору українських зірок футболу – Руслан Малиновський вдруге став батьком!

У півзахисника Дженоа та його дружини Роксани народився син, і родина поділилася щасливою новиною зі своїми підписниками.

Кохана гравця опублікувала фото з дитиною із пологового будинку.

Нагадаємо, для Руслана і Роксани це вже друга дитина. Пара, яка одружилась у 2016 році, вже виховує доньку Олівію, якій цього року виповнилося п’ять.

Напередодні стало відомо, що Малиновський успішно переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі.

Цілком ймовірно, що кампанія для українця достроково завершена задля якіснішої підготовки до наступного сезону.