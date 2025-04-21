Проміняв Феррарі на Ламбу: Мілевський проїхався Києвом на дитячому авто

Колишній зірковий форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський знову привернув увагу соцмереж.

На Великдень 40-річний футболіст опублікував у сторіс Instagram кумедне відео, де катається Києвом на дитячій іграшковій машинці Lamborghini.

Так, той самий Мілевський, що свого часу був справжнім обличчям гламурного життя у столичному автопарку, знову "за кермом люксового авто" – щоправда, тепер це компактна версія.

Нагадаємо, у 2013 році Мілевський розбив свій Ferrari у Туреччині, не впоравшись з керуванням і на високій швидкості протаранивши захисні бар'єри на перехресті.

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Артем завершив професійну кар’єру у 2021 році, а зараз виступає за медіафутбольну команду IGNIS.

Раніше повідомлялося, що Мілевський та Алієв зустрілись з головою розвідки Кирилом Будановим.