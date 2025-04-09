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Алієв та Мілевський зустрілись з головою розвідки Будановим

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 19:36
Алієв та Мілевський зустрілись з головою розвідки Будановим
Алієву і Мілевський
Instagram

Колишні гравці збірної України та київського Динамо Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілись з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Про це розповів футболіст в Instagram.

Місце та деталі зустрічі не розголошуються.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення Олександр Алієв пішов у територіальну оборону Києва, після чого приєднався до лав Збройних сил України. Він навіть отримав посвідчення учасника бойових дій.

Пізніше уродженець Хабаровська з'явився у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

Водночас у Мілевського була інша позиція - він не приєднався до територіальної оборони, оскільки "не може стріляти в людей". Також на початку повномасштабного вторгнення Росії ексфутболіст відзначився ганебним вчинком у київському ресторані.

Артем Мілевський Олександр Алієв

Артем Мілевський

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