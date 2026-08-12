Джорджина влаштувала пікантну фотосесію біля літака: дружина Роналду показала нову колекцію

Джорджина Родрігес знову привернула увагу підписників ефектною фотосесією. Наречена Кріштіану Роналду поділилася у соцмережах пікантними кадрами, на яких продемонструвала нове вбрання зі своєї колекції.

Для зйомки Джорджина обрала облягаючий сірий образ та позувала на тлі літака. На фотографіях модель демонструє свою фігуру, доповнюючи літню атмосферу зйомки впевненими та ефектними позами.

Втім, фотосесія має не лише естетичний характер. Джорджина таким чином представила нову капсулу CAPRI від власного бренду MIMOA.

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Свій допис іспанка підписала фразою "Nos vemos en CAPRI", що перекладається як "Побачимося на Капрі".

Також Джорджина написала:

"Сонце, природа, шкіра та свобода. Колекція, створена для того, щоб насолоджуватися літом і почуватися добре у своєму тілі. CAPRI – нова капсула MIMOA. Уже доступна".

Нагадаємо, напередодні Джорджина потрапила у жахливу ситуацію через хейт від фанатів у соцмережах. На допомогу аргентинський моделі несподівано прийшла дружина Мессі, яка стала на захист коханої Роналду.

Раніше повідомлялося, що фанати Кріштіану чекали на Мадейрі цілі добу, щоб побачити весілля футболіста, але просто простояли біля церкви.

Втім, пара таки напередодні похизувалася обручками, узаконивши офіційно стосунки.