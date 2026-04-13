Ексфутболіст збірної Англії закликав Арсенал позбавитись комплексу меншовартості

Колишній нападник Ліверпуля Деніел Старрідж висловився про очне протистояння Арсенала та Манчестер Сіті в наступному турі АПЛ, яке може стати ключовим у боротьбі за чемпіонство.

Його слова передає BBC.

Після поразки "канонірів" Борнмуту боротьба за "золото" загострилася. Англієць вважає, що команді Мікеля Артети не варто панікувати та треба бути впевненими у своїх силах.

"Бувають складні матчі як у Манчестер Сіті, так і в Арсенала. Кожна гра – складна. У "містян" впевненість лише зростає, і вони вже багато разів проходили через такі ситуації. Серед них немає андердога. У роздягальні Арсенала є лідери. Не можна дозволити сумнівам проникнути всередину. Уся справа в матчі наступного тижня. Арсенал не повинен мати комплексу меншовартості. Його потрібно повністю усунути. Вони не повинні виходити на цей матч із жодними сумнівами. Це буде як фінал кубку – вони мають сприймати його саме так", – сказав Старрідж.

Зазначимо, що Арсенал програв у трьох із чотирьох останніх матчів. Підопічні Артети поступились у фіналі Кубку англійської ліги саме "містянам", а також вилетіли від Саутгемптона у чвертьфіналі національного кубку.

Наразі "каноніри" на шість очок випереджають Манчестер Сіті, але команда Гвардіоли має гру в запасі. Їхнє очне протистояння відбудеться 19 квітня та розпочнеться о 18:30 за київським часом.

