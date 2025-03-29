Хавбек збірної України поділився милим фото із вагітною дружиною

Хавбек Дженоа Руслан Малиновський взяв участь у фотосесії з вагітною дружиною.

Вже зовсім скоро у родині українського футболіста буде поповнення, а поки що пара похизувалася ефектним знімком зі студії.

"Залишилося не так багато часу, і я все більше думаю про майбутню зустріч, покупки для малюка, а головне – як відреагує Олівія, як поєднувати двох дітей, встигати приділяти увагу всім та інше", – написала дружина футболіста у соцмержах.

Нагадаємо, Руслан та Роксана одружилися у 2016 році. Наразі сім'я мешкає в Італії, де виховує донечку Олівію.

Про другу вагітність дружина хавбека збірної України креативно оголосила, зробивши чоловіку сюрприз у ресторані.

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Що стосується футбольних здобутків Малиновського, цього сезону на рахунку 31-річного гравця 7 матчах у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами.