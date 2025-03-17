Молодці хлопці: Малиновський подякувати всім співробітникам Дженоа та вболівальникам клубу
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився емоціями після повернення в стартовий склад у домашньому матчі 29-го туру Серії А проти Лечче (2:1), подякувавши співробітникам клубу та вболівальникам команди.
Допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Яке задоволення повернутися, зіграти на цьому стадіоні і розділити цей важливий момент з чудовими вболівальниками! Молодці хлопці, три важливі очки, давайте продовжувати в тому ж дусі.
Дякую моїй родині за те, що завжди були поруч зі мною. Хочу подякувати всім співробітникам Дженоа за їхню цінну роботу. Дякую професору Федеріко Сантоліні, а також Емануеле Сантоліні. Forza Дженоа", – написав Малиновський.
Нагадаємо, Руслан потрапив до символічної збірної 29 туру Серії А за версією статистичного порталу SofaScore. 31-річний футболіст Допоміг своїй команді здолати Лечче. Він віддав два асисти в першому таймі та отримав другу найкращу оцінку серед усіх гравців – 7,9.