Молодці хлопці: Малиновський подякувати всім співробітникам Дженоа та вболівальникам клубу

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився емоціями після повернення в стартовий склад у домашньому матчі 29-го туру Серії А проти Лечче (2:1), подякувавши співробітникам клубу та вболівальникам команди.

Допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Яке задоволення повернутися, зіграти на цьому стадіоні і розділити цей важливий момент з чудовими вболівальниками! Молодці хлопці, три важливі очки, давайте продовжувати в тому ж дусі.



Дякую моїй родині за те, що завжди були поруч зі мною. Хочу подякувати всім співробітникам Дженоа за їхню цінну роботу. Дякую професору Федеріко Сантоліні, а також Емануеле Сантоліні. Forza Дженоа", – написав Малиновський.