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Молодці хлопці: Малиновський подякувати всім співробітникам Дженоа та вболівальникам клубу

Олексій Мурзак — 17 березня 2025, 16:59
Молодці хлопці: Малиновський подякувати всім співробітникам Дженоа та вболівальникам клубу
Руслан Малиновський
Getty Images

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився емоціями після повернення в стартовий склад у домашньому матчі 29-го туру Серії А проти Лечче (2:1), подякувавши співробітникам клубу та вболівальникам команди.

Допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Яке задоволення повернутися, зіграти на цьому стадіоні і розділити цей важливий момент з чудовими вболівальниками! Молодці хлопці, три важливі очки, давайте продовжувати в тому ж дусі.

Дякую моїй родині за те, що завжди були поруч зі мною. Хочу подякувати всім співробітникам Дженоа за їхню цінну роботу. Дякую професору Федеріко Сантоліні, а також Емануеле Сантоліні. Forza Дженоа", – написав Малиновський.

Нагадаємо, Руслан потрапив до символічної збірної 29 туру Серії А за версією статистичного порталу SofaScore. 31-річний футболіст Допоміг своїй команді здолати Лечче. Він віддав два асисти в першому таймі та отримав другу найкращу оцінку серед усіх гравців – 7,9.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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