Магучіх підірвала мережу запальним танцем під хітовий трек Дорофєєвої

Богдан Войченко — 17 листопада 2025, 15:52
Магучіх підірвала мережу запальним танцем під хітовий трек Дорофєєвої

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вкотре довела, що вміє дивувати не лише спортивними результатами.

Легкоатлетка опублікувала у TikTok запальне відео, на якому енергійно танцює під новий трек Наді Дорофєєвої "Японія", який нещодавно з'явився на музичних платформах.

Користувачі соцмереж одразу підхопили хвилю захоплення: менш ніж за добу відео зібрало тисячі лайків і переглядів, а у коментарях фанати відзначають харизматичність та пластичність спортсменки.

@rosya_mag 💃🏻💃🏻💃🏻 #rec #fyp ♬ Японія - nadyadorofeeva

Нагадаємо, Ярослава вже не вперше танцює під хіти української виконавиці. Минулої осені українська стрибунка розірвала разом із Дорофєєвою соцмережі, разом станцювавши під хіти співачки.

Напередодні легкоатлетка ефектно відреагувала на гучне повернення гурту "Час та Скло", записавши вірусне відео.

