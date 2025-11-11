Магучіх вразила новими тренуваннями: зірка легкої атлетики показала, як робить сальто на батуті
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вразила шанувальників своєю гнучкістю та координацією.
Легкоатлетка опублікувала у соцмережах яскраве відео зі свого тренування, де продемонструвала вражаюче сальто на батуті.
На кадрах видно, як Ярослава майстерно виконує стрибок, робить сальто в повітрі та ідеально приземляється на мати.
Нагадаємо, у 2025 році Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.
Раніше Магучіх засвітила розкішний годинник за 200 тисяч гривень під час осінньої фотосесії.