Магучіх вразила новими тренуваннями: зірка легкої атлетики показала, як робить сальто на батуті

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вразила шанувальників своєю гнучкістю та координацією.

Легкоатлетка опублікувала у соцмережах яскраве відео зі свого тренування, де продемонструвала вражаюче сальто на батуті.

На кадрах видно, як Ярослава майстерно виконує стрибок, робить сальто в повітрі та ідеально приземляється на мати.

Нагадаємо, у 2025 році Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.

