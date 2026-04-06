Ванат запалює в Іспанії: українець забив ефектний гол головою на тренуванні Жирони
Іспанська Жирона поділилася відео з тренувального процесу, яке вже привернуло увагу фанатів.
Головним героєм епізоду став Владислав Ванат. Український форвард ефектно замкнув подачу з флангу, впевнено відправивши м'яч у сітку точним ударом головою.
Момент виглядав максимально впевнено та технічно – Ванат ідеально обрав позицію та продемонстрував відмінне відчуття моменту, що вже стало його фірмовою рисою.
Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний українець має солідну статистику: 9 голів і 1 асист у 26 матчах Ла Ліга.
Раніше повідомлялося, що Жирона влітку готова продати українського вінгера Віктора Циганкова.