Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Ванат запалює в Іспанії: українець забив ефектний гол головою на тренуванні Жирони

Богдан Войченко — 6 квітня 2026, 21:32
Instagram
Іспанська Жирона поділилася відео з тренувального процесу, яке вже привернуло увагу фанатів.

Головним героєм епізоду став Владислав Ванат. Український форвард ефектно замкнув подачу з флангу, впевнено відправивши м'яч у сітку точним ударом головою.

Момент виглядав максимально впевнено та технічно Ванат ідеально обрав позицію та продемонстрував відмінне відчуття моменту, що вже стало його фірмовою рисою.

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний українець має солідну статистику: 9 голів і 1 асист у 26 матчах Ла Ліга.

ВІДЕО Жирона Владислав Ванат