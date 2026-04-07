World Athletics анонсувала проведення окремого чемпіонат світу з марафону

Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) повідомила про створення окремого чемпіонату світу з марафону.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Марафон залишиться дисципліною на чемпіонатах світу з легкої атлетики у 2027 та 2029 роках. Починаючи з 2030 року, проводитиметься окрема світова першість з марафону, і вона більше не буде частиною ЧС з легкої атлетики.

Чемпіонат світу з марафону стане щорічною подією, де чоловіки та жінки змагатимуться по черзі щороку. У World Athletics сподіваються, що це рішення підсилить статус марафону як окремої дисципліни та збільшить аудиторію.

"Мало які спортивні події мають таку вагу та резонанс, як марафон: це водночас випробування найвищих результатів і святкування масової участі. Це можливість створити спеціальне глобальне святкування марафонського бігу, яке відбудеться в умовах, що шанують його спадщину", – зазначив президент World Athletics Себастьян Коу.

Перший чемпіонат світу з марафону планують провести у 2030 році в Афінах. За словами генерального директора World Athletics Джона Ріджена, саме столиця Греції має історичний вплив на розвиток марафону.

