Магучіх підкорила мережу весняним фотосетом: магнолії, кохання і тріумфи

Березень для Ярослави Магучіх вийшов насиченим не лише на спортивні події, а й на яскраві життєві моменти.

Українська стрибунка у висоту вирішила підсумувати перший весняний місяць, поділившись атмосферним фотосетом, який швидко привернув увагу її підписників.

На знімках спортсменка показала різні грані свого життя. Особливу увагу привертають кадри серед квітучих магнолій, які створюють ніжну весняну атмосферу і додають образу легкості.

Читайте також : Відео Левченко вразила фанатів ефектним відео з піщаних дюн у купальнику

Водночас у фотосеті знайшлося місце і для кадрів із поїздок за кордон, де Магучіх продовжує виступати та представляти Україну на міжнародній арені.

Не обійшлося і без особистих моментів. Ярослава поділилася фото з букетом квітів від коханого, що додало публікації тепла і щирості. Поруч із цим були і знімки зі смачною їжею, які підкреслюють прості радощі поза межами тренувального процесу.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Згодом Магучіх поділилася своїми емоціями після перемоги на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.