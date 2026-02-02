Легендарний пілот Формули-1 закрутив роман із Кім Кардаш’ян: інсайдери розкрили деталі

Легендарний пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон та американська реаліті-зірка Кім Кардаш'ян були помічені разом під час романтичного вікенду у Великій Британії.

За інформацією The Sun, 45-річна Кім прилетіла з Лос-Анджелеса на своєму розкішному приватному літаку, привізши з собою цілу гору багажу. Для її короткого перебування пара обрала елітний комплекс Estelle Manor у Котсволдсі. Натомітсь Гамільтон прибув трохи пізніше – на гелікоптері з Лондона.

Зіркам надали ексклюзивний доступ до спа-зони та басейну, де вони провели час наодинці, насолоджуючись масажами та відпочинком.

Читайте також : Фото Чутки підтвердилися: стала відома причина розриву стосунків легендарного футболіста і зірки тенісу

Вечір продовжився романтичною вечерею в окремій кімнаті ресторану, подалі від сторонніх очей.

Очевидці зазначають, що навколо пари була посилена охорона – кілька бодігардів та особистий охоронець Гамільтона залишалися неподалік, щоб ніхто не заважав закоханим.

Wait, Kim Kardashian and Lewis Hamilton?! 🤯



The Sun is EXCLUSIVELY reporting they just had a "romantic getaway" at Estelle Manor in the Cotswolds, complete with private spa sessions and couple’s massages.



Kim actually flew her £100M private jet from LA to the UK just for a… pic.twitter.com/twuabrlGlH — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) February 2, 2026

Цікаво, що Льюїс і Кім знайомі вже багато років і раніше їх пов'язували лише дружні стосунки. Однак цього разу все виглядало значно більш ніж дружньо.

Нагадаємо, не так давно семиразового чемпіона Формули-1 помітили в компанії російської моделі, якій приписували стосунки із футболістом Челсі Михайло Мудриком.

Також напередодні відома британська співачка виступила із заявою щодо стосунків із Льюїсом Гамільтоном.