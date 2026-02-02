Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Легендарний пілот Формули-1 закрутив роман із Кім Кардаш’ян: інсайдери розкрили деталі

Богдан Войченко — 2 лютого 2026, 13:21
Instagram
Легендарний пілот Формули-1 закрутив роман із Кім Кардаш’ян: інсайдери розкрили деталі

Легендарний пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон та американська реаліті-зірка Кім Кардаш'ян були помічені разом під час романтичного вікенду у Великій Британії.

За інформацією The Sun, 45-річна Кім прилетіла з Лос-Анджелеса на своєму розкішному приватному літаку, привізши з собою цілу гору багажу. Для її короткого перебування пара обрала елітний комплекс Estelle Manor у Котсволдсі. Натомітсь Гамільтон прибув трохи пізніше – на гелікоптері з Лондона.

Зіркам надали ексклюзивний доступ до спа-зони та басейну, де вони провели час наодинці, насолоджуючись масажами та відпочинком.

Читайте також :
Фото Чутки підтвердилися: стала відома причина розриву стосунків легендарного футболіста і зірки тенісу

Вечір продовжився романтичною вечерею в окремій кімнаті ресторану, подалі від сторонніх очей.

Очевидці зазначають, що навколо пари була посилена охорона кілька бодігардів та особистий охоронець Гамільтона залишалися неподалік, щоб ніхто не заважав закоханим.

Цікаво, що Льюїс і Кім знайомі вже багато років і раніше їх пов'язували лише дружні стосунки. Однак цього разу все виглядало значно більш ніж дружньо.

Нагадаємо, не так давно семиразового чемпіона Формули-1 помітили в компанії російської моделі, якій приписували стосунки із футболістом Челсі Михайло Мудриком.

Також напередодні відома британська співачка виступила із заявою щодо стосунків із Льюїсом Гамільтоном.

Льюїс Гамільтон Формула 1 Lifestyle
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік