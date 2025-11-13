Любовний трилер по-бразильськи: зірка Реала і гравець Фламенго одружилися на колишніх дружинах одне одного

Бразильський футбол ще ніколи не бачив настільки заплутаної та неймовірної історії, гідної власного серіалу на Netflix.

Захисник Реала Едер Мілітао та гравець Фламенго Лео Перейра шокували фанатів – обидва одружилися на колишніх дружинах одне одного, створивши справжній "сімейний обмін", про який тепер говорить уся Бразилія.

За даними місцевих ЗМІ, Лео Перейра нещодавно узаконив стосунки з Кароліною Лімою – популярною моделлю й блогеркою, яка раніше зустрічалася з Мілітао і народила йому доньку Сесілію. Тим часом сам Едер одружився з Таїною Кастро, колишньою дружиною Перейри, яка виховує двох дітей – Елену та Маттео.

Отже, тепер Перейра став вітчимом доньки Мілітао, а Мілітао – вітчимом дітей Перейри. Фанати жартують, що тепер між двома центральними захисниками з'явився новий "зв'язок" – не лише футбольний, а й родинний.

