Змінив брюнетку на білявку: легендарний нападник розірвав стосунки зі студенткою, молодшою на 37 років

59-річний легендарний бразилець Ромаріо, який відкрито називає себе "сексозалежним", знову опинився в центрі уваги таблоїдів. Як повідомляють іноземні ЗМІ, колишній форвард збірної Бразилії розійшовся зі своєю 22-річною дівчиною Алісією Гомес, студенткою університету, з якою зустрічався понад рік.

Пара познайомилася під час виборчої кампанії, а вперше їх помітили разом на фестивалі Rock in Rio, де вони насолоджувалися виступом Мерайї Кері. Згодом дівчина навіть була серед гостей на гучному дні народженні Ромаріо, який відзначав свої 59 років.

Проте тепер закохані відписалися одне від одного в соцмережах, а фанати миттєво запідозрили розрив.

Тим часом журналісти вже пов'язують Ромаріо з новою таємничою блондинкою, з якою його бачили на музичному вечорі у Ріо-де-Жанейро – вони нібито ніжно спілкувалися в затишному куточку зали.

Brazilian football legend Romario is causing drama at the age of 59 as he seems to have rediscovered the goodness in women Juggling between 22yr old Alicya Gomes & a pretty influencer called Marcelle Ceolin. pic.twitter.com/duKDrNtbbp — 𝕥𝕠𝕣𝕣𝕖𝕤 🇰🇪 (@AutofixKENYA) November 11, 2025

Сам Ромаріо, відомий своєю відвертістю, раніше зізнавався, що "секс завжди допомагав йому розслабитися перед матчами" і навіть радив молодим гравцям "не стримувати себе перед важливими іграми".

