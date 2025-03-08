Челендж вийшов на новий рівень: Забарний скупався у крижаному морі

Захисник Борнмута Ілля Забарний весело проводить вільний від футболу час, відпочиваючи разом зі своєю дружиною.

Гравець збірної України навіть під час короткострокової відпустки не забуває про свій "крижаний челендж".

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Вже протягом довгого часу Ілля щодня занурюється у холодну воду, тим самим бадьоро починаючи день. Крім того, футболіст звітує про це перед фанами у соцмережах.

Цього разу Забарний показав, як забігає у холодне море, температура якого 8 градусів! При тому, на вулиці не набагато тепліше – лише 10 градусів.

Схожий челендж із крижаною водою також намагалася виконати Ангеліна, дружина футболіста, однак протрималася лише 10 секунд.

Нагадаємо, що центрбек все ще відбуває покарання за червону картку у матчі АПЛ проти Вулвергемптона. Гру проти Тоттенгема, яка відбудеться 9 березня, українець також пропустить.