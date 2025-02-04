Протрималася 10 секунд: дружина Забарного спробувала повторити ризикований челендж

Захисник Борнмута Ілля Забарний вже традиційно починає свій ранок із занурення у ванну із холодною водою.

У новому відео, яке футболіст опублікував у соцмережах, до гравця збірної України приєдналася його дружина Ангеліна.

На вулиці 9 градусів тепла, а вода навіть ще холодніша, проте це не зупинило Іллю і навіть його кохану. Центрбек протримався у 5 хвилин у ванні, але дівчину вистачило лише на 10 секунд.

Ангеліна занурилася у воду, швидко порахувала до десяти і одразу ж вилізла з ванни.

Нагадаємо, пара вже багато років разом, а восени 2022-го року Забарний зробив пропозицію руки та серця. Наступного літа пара одружилася, а на весілля завітало багато колишній одноклубників Іллі з Динамо.

Цього сезону на рахунку 22-річного захисника 24 матчі у межах АПЛ, в який футболіст відзначився трьома попередженнями. Контракт Забарного із "вишнями" діє до літа 2029 року.