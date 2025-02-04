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Протрималася 10 секунд: дружина Забарного спробувала повторити ризикований челендж

Богдан Войченко — 4 лютого 2025, 11:46
Чемпіон
Протрималася 10 секунд: дружина Забарного спробувала повторити ризикований челендж

Захисник Борнмута Ілля Забарний вже традиційно починає свій ранок із занурення у ванну із холодною водою.

У новому відео, яке футболіст опублікував у соцмережах, до гравця збірної України приєдналася його дружина Ангеліна.

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На вулиці 9 градусів тепла, а вода навіть ще холодніша, проте це не зупинило Іллю і навіть його кохану. Центрбек протримався у 5 хвилин у ванні, але дівчину вистачило лише на 10 секунд.

Ангеліна занурилася у воду, швидко порахувала до десяти і одразу ж вилізла з ванни.

@zabarnyi13 Бонусне відео з @ANGELINA 🩵 #zabarnyi #забарний #icebath ♬ оригінальний звук - Zabarnyi

Нагадаємо, пара вже багато років разом, а восени 2022-го року Забарний зробив пропозицію руки та серця. Наступного літа пара одружилася, а на весілля завітало багато колишній одноклубників Іллі з Динамо.

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Цього сезону на рахунку 22-річного захисника 24 матчі у межах АПЛ, в який футболіст відзначився трьома попередженнями. Контракт Забарного із "вишнями" діє до літа 2029 року.

Борнмут ВІДЕО жінки Ілля Забарний