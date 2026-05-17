Евертон – Сандерленд. Де та коли дивитися матч 37 туру АПЛ

У неділю, 17 травня, на "Хілл Дікінсон Стедіум" у Ліверпулі відбудеться матч 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Евертон прийматиме Сандерленд.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на медіасервісі Setanta Sports App. Початок о 17:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Натомість на успіх "чорних котів" можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию – 3,75.

Востаннє команди зустрічалися між собою 10 січня 2026 року в межах третього раунду Кубку Англії. Тоді "іриски" поступилися Сандерленду у серії пенальті.

Зазначимо, що Евертон наразі посідає 10-те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 49 балів. Сандерленд йде 12-м, з відставанням в один бал від "синіх".

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.